5 diferenças entre o filme e o livro de "Amor & Gelato": produção é sucesso da Netflix

No filme da Netflix, Lina viaja para Roma para ter uma conexão maior com o passado de sua mãe. Já no livro, a personagem mora em Florença — cidade onde sua mãe estudou quando era mais jovem. Outro detalhe que não passa despercebido é o fato de, no longa-metragem, a jovem apenas viaja para Florença na tentativa de encontrar o seu pai.