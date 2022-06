"Amor & Gelato" conquista o Top 1 da Netflix: 3 motivos para assistir ao romance da vez

Apostando em suas produções originais, e nos filmes de romance, a Netflix emplacou mais um sucesso no Top 1 da plataforma. O nome da vez é o do filme "Amor & Gelato": o longa acompanha as aventuras e desventuras de Lina (Susanna Skaggs), uma jovem norte-americana em busca de si mesma e das próprias raízes em Roma, na Itália — tudo regado a muito gelato, é claro.