Atriz revelação de "Euphoria" está no elenco do novo "Jogos Vorazes": saiba detalhes do papel

No novo longa, acompanharemos a história do rapaz antes dele se tornar o presidente de Panem. Nascido em berço de ouro, Coriolanus busca construir seu legado enquanto sua família passa por problemas. Sua grande chance ocorre quando ele vira mentor da 10ª edição dos Jogos Vorazes — uma tentativa vista como frustrada depois que é escalado para orientar a candidada do pobre Distrito 12, Lucy Gray Bird.