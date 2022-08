Tony Ramos fala sobre aposentadoria e emociona com discurso sobre humildade

Convidado especial do "Mais Você" desta segunda-feira (15), Tony Ramos fez Ana Maria Braga e os espectadores se emocionarem com uma declaração ao vivo. Na ocasião, o ator falou sobre sua aposentadoria do meio artístico e não segurou as lágrimas quando assistiu a um vídeo de colegas de trabalho o elogiando. Confira abaixo!