Camila Alves, de "Todas as Flores", é deficiente visual e atuou com o seu próprio cão-guia

"Todas as Flores" é uma novela que pretende celebrar a diversidade e propor debates necessários. Entre uma equipe que envolve PCDs, foi contratada Camila Alves, uma mulher cega, que vai atuar no papel de Gabriela, além de ter importância imensurável para o elenco, por ser psicóloga e educadora, debatendo as cenas e seu impacto social. Conheça a artista!