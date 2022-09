Xande de Pilares estreia como ator em "Todas as Flores": não achou nem que passaria no teste

Xande de Pilares já é um rostinho conhecido do meio artístico como cantor e compositor, mas agora vai poder mostrar um novo talento ao público, estreando como ator em "Todas as Flores", novela original do Globoplay. Em coletiva para a imprensa da qual o Zappeando participou, o artista confessou que não achou nem que passaria no teste. Entenda!