Como está a menininha de "Cuidado com o Anjo" atualmente: Saraí não parou de atuar

Sobre os planos para o futuro, a atriz que hoje está com 22 anos disse que não descarta a possibilidade de seguir a carreira musical. "Eu me visualizo como um cantor (sim, esse é o meu objetivo por enquanto) e gravando discos, dando shows, etc. Ao mesmo tempo, não descarto atuar. Eu gostaria de chegar a Hollywood e compartilhar minha paixão pela arte com o mundo".