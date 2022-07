Madeleine da 1ª versão de "Pantanal" hoje: atriz sumiu da TV e queria voltar no remake

Na novela original, ítala Nandi vive Madeleine na segunda fase do folhetim. Para quem não se lembra, o protagonista José Leôncio, na época interpratado por Claudio Marzo, conheceu a patricinha em uma viagem ao Rio de Janeiro. O romance tórrido subiu no telhado porque Madeleine não se adaptou à fazenda do amado no Pantanal e resolveu ir embora levando o filho Jove (Marcos Winter) junto com ela.