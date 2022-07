Cirilo e Maria Joaquina estão diferentes: Larissa e JP ainda são amigos e posam juntos em festa

Ainda no início de suas carreiras, Larissa Manoela e Jean Paulo Campos se tornaram verdadeiros sucessos em "Carrossel", onde interpretaram Maria Joaquina e Cirilo. Na trama, apesar de o menino ser apaixonado pela jovem, a personagem não dava nenhuma condição para ele - algo que fez com que as cenas viralizassem nas redes sociais.