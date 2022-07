Sandra Annenberg esteve na primeira novela gravada e exibida pela Globo: era irreconhecível

Engana-se quem pensa que "Pacto de Sangue" foi o primeiro trabalho dela como atriz na telinha. Antes, Sandra passou pela Band, onde fez "Bronco" (1987) e "Chapadão do Bugre" (1988). No mesmo ano, foi para a Globo e teve a oportunidade de trabalhar com um dos casais mais famosos de todos os tempos na série "Tarcísio & Glória".