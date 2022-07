Gloria Maria trabalhou de graça no começo da carreira na Globo: não recebia nada

Assim, a repórter que já cruzou o deserto do Saara, esteve na Jamaica, mostrou as belas paisagens do Marrocos e se arriscou no maior bungee jump do mundo em Macau segue cada dia mais renovada para contar novas histórias: "Tenho que perder a racionalidade pra ir, deixar a curiosidade e o medo me levarem, que aí eu faço qualquer coisa", acrescentou ao Memória Globo.