Após morte de Madeleine, Karine Teles dá adeus a "Pantanal": "Muito mexida e grata"

Madeleine passou por grandes emoções em seus últimos capítulos de "Pantanal". O "tombo" da dondoca começou quando Gustavo (Caco Ciocler) decidiu colocar um fim no relacionamento tóxico que manteve com a amiga por anos. Logo em seguida, ela levou um golpe ao descobrir que Irma (Camila Morgado) dormiu com Zé Leôncio (Marcos Palmeira) anos atrás. Para fechar com chave de ouro, a mãe de Jove ficou sabendo que a irmã foi atrás de seu marido no Pantanal, e que Nayara (Victoria Rossetti) e Gustavo estavam juntos.