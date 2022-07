Gente como a gente: 10 famosos que caíram em golpes e perderam grandes fortunas

Golpistas também se aproveitaram do sofrimento do sertanejo Mariano. Em 2016, o cantor Mariano (da dupla com Munhoz) foi internado depois de sofrer um acidente. Enquanto o músico estava no hospital, um falso médico ligou para o empresário da dupla dizendo que precisava de R$ 9,8 mil para a compra de remédios.