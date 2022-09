Você se lembra da Paty, do "Chaves"? Atriz abandonou carreira artística para ser anônima

Quando veio ao Brasil, em 2018, Ana Lilia de la Macorra contou no programa "The Noite” que fez o papel por acaso, já que ela era apenas uma assistente de produção na época. E mesmo sem nenhuma experiência na área de atuação, ela topou fazer o papel depois que diversas atrizes não passaram no teste. Na época, em 1978, ela tinha apenas 21 anos e acabou participando de nada menos que 25 episódios de “Chaves”.