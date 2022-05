Boninho faz homenagem para André Marques após saída da Globo: "Estrelas sempre brilham"

André Marques anunciou que vai deixar a Globo, após 27 anos de parceria, a partir de 2 de julho, com sua última aparição no "É de Casa". O apresentador começou na emissora em 1995, com "Malhação", e foi para o entretenimento nos anos seguintes, quando trabalhou de perto com Boninho. O Big Boss fez questão de prestar sua homenagem.