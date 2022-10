Atores de "Mar do Sertão" que tinham outras profissões antes da novela: até médico na lista

Atualmente, ele se divide atuando no folhetim das seis e atendendo em uma clínica no Rio de Janeiro, enquanto termina a pós-graduação na área. “Inclusive, foi graças à Medicina que consegui me graduar em teatro. Nunca recebi ajuda financeira da família desde que saí de Recife e então, me sustentei e paguei toda a minha faculdade de teatro com a ajuda da medicina”, revelou.