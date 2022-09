Tainá Müller tem irmã que é tão parecida com ela que faz a própria atriz se confundir em fotos

Na TV, Tuti atuou em séries como: "Vida de Rafinha Bastos" (FX), "A Menina sem Qualidades" (MTV), "Longe do Reino" (Youtube) e "Prata da Casa" (FOX). Fez participação nos longas "A Voz do Silêncio" e "Virando a Mesa", além de trabalhar de apresentadora até o começo de 2018 no programa "Rock Reclame", da Kiss Fm, seguindo para a TV Cultura no mesmo ano, onde ficou responsável pelo "Territórios Culturais da TV Cultura".