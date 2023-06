Viih Tube muda o visual pela 1ª vez desde que engravidou e se emociona: "Eu sou linda ainda"

“MEU DEUS, NÃO SEI NEM COMO ELOGIAAARRR. A Lua vai ter que ficar um dia com a vó”, disse o marido da influencer, Eliezer. “Essa beleza de fora só realça a beleza que vem de dentro! Fico super emocionado de ver uma mãe tão jovem como você trazendo assuntos tão importantes para todas as mães de todas as idades, você faz a diferença Viih! Obrigado e parabéns”, disse o ator Júlio Rocha. “LINDAAAAAA, você é linda e uma supermãe! Sua filha vai ter orgulho da mãe dela”, disse a modelo Yasmin Brunet.