Viih Tube mostra o corpo um mês após o parto de Lua: fãs agradeceram a realidade

Um mês e meio após dar à luz Lua, sua primeira filha, a youtuber e ex-BBB Viih Tube mostrou aos fãs como ficou seu corpo depois da gravidez. Antes do nascimento da filha, ela já havia exibido com honestidade as mudanças físicas pelas quais passou – e, agora, evitando romantizar a maternidade, ela tem ajudado a combater a pressão estética exercida sobre mães.