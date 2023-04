Viih Tube e Eliezer tiveram saúde afetada por críticas: ela chegou a ser internada grávida

“O último agora, do sobrenome, foi um hate que levou a Viih para o hospital, ela passou mal. Esse eu não tinha nem visto no dia, estava trabalhando, não tinha visto a repercussão. Só fui descobrir depois que a Viih estava no hospital. Fui para o Rio para vê-la, para ficar com ela. Esse mexeu comigo porque pensei: ‘A que ponto chega o hate?’. Ela está quase no final [da gestação], as pessoas sabem disso, não tem respeito, não tem nada, dane-se”, disse ele na entrevista feita antes do nascimento da pequena.