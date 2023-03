Viih Tube mostra corpo sem filtros na reta final da gestação: "Não se cobrem nessa fase"

À espera da primeira filha, Lua, Viih Tube fez um vídeo no qual mostra o corpo atual em detalhes. No passado, ela já falou sobre ser bastante preocupada com a aparência e revelou ter feito vários procedimentos estéticos no corpo – mas, durante a gravidez, procurou fugir das cobranças, e o resultado é um corpo transformado que a youtuber mostrou com honestidade.