Viih Tube descreve intimidade com Eliezer no pós-parto e dá conselho: "É um processo"

Já ao falar sobre a vida sexual pós-parto, ela aproveitou para dar um conselho. “O que eu posso dizer é: não achem que não vai mudar. Pais, entendam: vai mudar. Respeitem o tempo das mulheres de vocês. Minha filha dorme no meu quarto, eu jamais faria qualquer coisa com ela no quarto. São só os momentos quando ela está com a vovó, com alguém, que você consegue ter uma intimidade com o marido, ali meio que agendado”, pontuou.