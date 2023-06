Thiago Martins foi abandonado pelo pai: se reencontraram após ator fazer sucesso

Assim como muitos brasileiros, Thiago Martins cresceu sem a figura paterna. Nascido no Vidigal, Rio de Janeiro, ele não teve uma relação com o pai. Isso até a carreira como ator deslanchar. Em entrevista ao canal no YouTube "Rap77", do jogador Júnior Coimbra, ele contou detalhes desse reencontro. Entenda!