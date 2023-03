Estes famosos adotaram filhos após os 40 anos e provam: não há idade para descobrir este amor

O encontro entre mãe e filho aconteceu em um abrigo no Rio de Janeiro. Na época, o garoto tinha 2 anos de idade e, segundo Gal, foi amor à primeira vista. "Quando o vi, achei a cara da família do meu pai. Me encantei por ele. No dia seguinte, fui buscá-lo", disse Gal em entrevista ao "Saia Justa" (GNT).