Famosos que são irmãos e você talvez não sabia: Enrique e Chico Diaz até são confundidos

Chico Diaz tem uma longa carreira na TV, com participação em novelas como “A Favorita” (2008), “Velho Chico” (2016) e, mais recentemente, “Todas as Flores” (2022). Já Enrique viveu o personagem Gil, pai da protagonista Juma, no remake de “Pantanal” (2022) e esteve também em “Mar do Sertão”, no mesmo ano, como o carismático Timbó.