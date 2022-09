Além de Gabriel, Almir Sater também é pai de mais dois filhos: são músicos e muito discretos

O que se sabe é que os irmãos Sater também são músicos e, inclusive, têm uma banda de rock, a Suburbia. No perfil do grupo no Instagram, é possível ver que Bento está à frente do baixo e que Ian Sater toca guitarra. Mas o perfil não é atualizado há mais de 2 anos, bem na época do lançamento do clipe da música “Seu Lar”.