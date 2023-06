Jassa mostra foto com Silvio Santos de pijama e comenta estado de saúde dele: "Muito bem"

Aos 92 anos, Silvio Santos está há meses afastado dos estúdios do SBT e não tem planos de retorno, algo que motiva uma série de especulações sobre seu estado de saúde. Recentemente, porém, o cabeleireiro Jassa, responsável por cuidar dos fios do apresentador, desmentiu boatos que de que ele estaria com a saúde debilitada ao publicar uma foto com ele no Instagram.