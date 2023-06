Piovani fala pela 1ª vez de relação abalada com o filho, Dom, após processos contra Pedro Scooby

Após obter recursos diante da justiça portuguesa, Luana Piovani anunciou recentemente que não está mais proibida de falar sobre os processos que existem entre ela e Pedro Scooby, seu ex-marido. Com isso, ela aproveitou para abordar o assunto do desgaste na relação com o filho mais velho, Dom, durante os embates dela com o pai do menino – e, ao responder uma pergunta sobre isso, frisou que não se arrepende de nada.