Simony rebate boatos de que câncer se espalhou: "Bem viva, bonita, loira e maravilhosa"

Após um aumento do tamanho do câncer com o qual lida, Simony está fazendo um novo tratamento e tem vivenciado uma série de boatos. Recentemente, foi divulgado que a doença teria se espalhado para outros órgãos da cantora e que ela teria morrido - algo negado pela artista com uma fala poderosa durante o “A Tarde É Sua” (Rede TV).