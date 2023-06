O que aconteceu com o Fred de "Mulheres Apaixonadas"? Pedro Furtado virou roteirista

Pedro já roteirizou trabalhos para a Globo, Futura, Netflix e HBO, incluindo as séries "Antônia", "Mulher de Fases" e "Sintonia", programas como "Um Pé de Quê?" e "Esquenta", além do filme "Boa Sorte", que lhe rendeu o troféu de melhor roteiro no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.