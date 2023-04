Rose Miriam emociona em homenagem ao aniversário de Gugu: "Meu eterno companheiro"

Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, que nos deixou em novembro de 2019, usou as redes sociais para homenagear o ex-marido no dia em que completaria 64 anos. A matriarca reforçou que vê muito do apresentador no herdeiro, João Augusto, comovendo com declaração. Os dois também tiveram as gêmeas Marina e Sofia. Confira!