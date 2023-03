Além de Sabrina Sato e Duda: estes casais também não passaram da "crise dos 7 anos"

Os famosos ficaram juntos por 7 anos até que, em 2013, anunciaram a separação. Eles são pais de Rafaella, atualmente com 14 anos de idade. Justus hoje está casado e tem uma filha com Ana Paula Siebert. A apresentadora também se casou e teve outra filha com o jornalista Cesar Tralli - e, felizmente, as duas famílias se dão muito bem.