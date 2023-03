Sabrina Sato e Duda Nagle anunciam separação: "Vivemos nosso amor da forma mais linda"

Sabrina Sato e Duda Nagle não são mais um casal, de acordo com o anúncio feito nesta terça-feira (21) pela própria apresentadora. Os dois, que estavam juntos desde 2016 e têm uma filha, Zoe, vinham enfrentando crises no casamento e chegaram a falar sobre isso - e, na nota, a apresentadora se mostrou simultaneamente triste e conformada com a decisão.