Regina Casé fez festa completa para os 10 anos do filho Roque: cada detalhe foi planejado

Regina Casé organizou uma festa para ninguém colocar defeito no aniversário do filho, Roque, adotado durante o casamento com Estevão Ciavatta, que completou 10 anos. O local escolhido foi um buffet no Rio de Janeiro que contou com decoração luxuosa e caprichada na presença de famosos, amigos e familiares. Veja as fotos!