Fátima Bernardes expõe como contou sobre Túlio Gadêlha aos filhos: "Não tive chance"

Fátima Bernardes relembrou o início do romance com Túlio Gadêlha ao ser convidada para participar da estreia do "Alma da Cozinha", programa de Paola Carosella no GNT, entregando como criou coragem para contar a novidade aos filhos após o fim do casamento com William Bonner — com quem ficou de 1990 até 2016.