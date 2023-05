Cintia Abravanel foi criada pela avó: só entendeu decisão do pai, Silvio Santos, anos depois

Na entrevista, Cintia contou ainda que só agora conseguiu entender o motivo de ter ido morar com a avó e falou que fez as pazes com seu passado. "Quando eu estava lá em Orlando, nos Estados Unidos, observando meu pai, velhinho, vendo televisão, minha ficha caiu. Meu pai salvou a vida da minha avó me mandando morar [com ela]. Ele deu a ela uma alegria de viver, um motivo para seguir adiante, que era criar a neta. A filha dela tinha morrido muito jovem e meu pai nos salvou", disse.