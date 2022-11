Semelhança entre Rafa Kalimann e Lari Manoela viraliza na web: viveram situação inusitada

Não é de hoje que Rafa Kalimann e Larissa Manoela vem sendo confundidas em fotos pelos fãs. Até a ex-BBB reconheceu a semelhança ao ver um novo clique da atriz e admitiu que as duas são mesmo parecidas. Inclusive, o celular da global já chegou a desbloquear com o rosto da influenciadora digital, no reconhecimento facial, surpreendendo a dupla. Confira!