Mansão de Gisele Bündchen em Miami foi avaliada em R$ 61 milhões e fica à beira-mar

Gisele Bündchen comprou uma mansão avaliada em R$ 60 milhões (US$ 11,5 milhões) na área de Miami Beach. Com 6,6 mil m², o imóvel luxuoso tem cinco quartos, sete banheiros e fica em um espaço à beira-mar, com muita área externa para a modelo aproveitar com os filhos. Na imagem vista de cima, a piscina roubou a cena. Confira!