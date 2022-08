Viúva de Elvis, Priscilla Presley teve filho com produtor brasileiro: Navarone já tem 35 anos

Você não faz ideia, mas a viúva de Elvis Presley tem uma conexão especial com o Brasil. Pouca gente sabe, mas Priscilla Presley teve um filho com um brasileiro, o empresário e produtor cinematográfico Marco Garibaldi. Os dois ficaram juntos por 22 anos, mas nunca se casaram oficialmente. Do relacionamento, nasceu Navarone Anthony Garibaldi, que hoje tem 35 anos.