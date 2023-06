Preta Gil é exaltada por perda de peso e rebate: "Não é elogio, não emagreci porque quis"

Vivenciando um câncer colorretal, Preta Gil tem passado por dificuldades no campo da saúde. No último mês, ela teve um quadro de infecção generalizada - e, recentemente, em um bate-papo com fãs nas redes sociais, ela foi muito questionada pelo peso que perdeu durante o período, algo que rejeitou trazendo uma reflexão sobre o estado de seu organismo.