7 famosos que falaram publicamente sobre as traições que cometeram ou sofreram

Após ser flagrado por fotógrafos trocando beijos com outra mulher, o humorista admitiu que havia traído Dani Calabresa e afirmou que estava arrependido. "Minha atitude afetou a mulher mais importante pra mim", declarou na época em uma postagem no Twitter. Dani perdoou a infidelidade e ainda criticou os "atiradores de pedras”. O casal, no entanto, acabou se divorciando alguns anos depois.