Preta Gil celebra última sessão de radioterapia: cantora se emocionou com surpresa no hospital

Em São Paulo para a penúltima etapa do tratamento de câncer, a cantora Preta Gil finalizou as sessões de radioterapia nesta quarta-feira (7). Além da alegria em finalizar mais uma fase em busca da cura, porém, ela também foi surpreendida com uma “festinha” no centro de saúde onde é atendida - e se emocionou muito.