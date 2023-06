Carol Dieckmann homenageia Preta Gil: "Amor que deu para o mundo agora está recebendo"

“Desde que nos conhecemos, você preenche meus dias de amor. É minha melhor amiga, irmã. Eu não queria deixar de dizer que esse momento que você está vivendo, que é delicado, de processos difíceis, dolorosos, é um momento que me orgulha em estar perto de você, [ver] como você lida com as coisas”, disse ela, citando o apoio que Preta tem recebido de todos.