Jornada de Nanda Costa para realizar sonho de ser mãe não foi fácil: quase morreu no parto

Um ano antes, Nanda já havia compartilhado com seguidores a notícia de que havia congelado óvulos aos 32 anos. Durante uma live com a ginecologista e obstetra Ludmila Bercaire, especialista em reprodução humana, a famosa afirmou: “Meus óvulos estão congelados e vou ter um filho a hora que quiser. Tem milhares de formas de construir uma família. A gente pode decidir no momento certo”.