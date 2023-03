Filho mais velho de Fábio Assunção segue a carreira do pai: João estará em série da Netflix

Ele cresceu! O filho mais velho de Fábio Assunção, João, já tem 20 anos e está seguindo os passos do pai famoso na carreira artística. Fruto do relacionamento do galã com a ex, Priscila Borgonovi, João fez sua estreia como ator aos 13 anos, no filme “Entre Idas de Vindas”, justamente ao lado do pai.