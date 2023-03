Filhos dos famosos que são melhores amigos: tempo só fortaleceu a relação

Apesar da diferença de idade, as filhas da cantora Beyoncé com o rapper Jay-Z e da atriz Gwyneth Paltrow com o ex, Chris Martin, vocalista do Coldplay, estão sempre juntas. Blue Ivy tem 10 anos e Apple, 17, mas não é raro ver as duas circularem por aí. Festas de aniversário, passeios à Disney e o Super Bowl foram algumas ocasiões em que as meninas mostraram ao mundo a forte amizade que existe entre elas.