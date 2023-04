Nanda Costa escondeu relação com Lan Lanh por 5 anos: tinha medo de assumir pelo trabalho

De acordo com Nanda, esconder o relacionamento do público foi difícil, já que ela sempre tinha que ficar atenta aos fotógrafos, evitando até mesmo demonstrações de afeto. "Eu estava abraçada, vivendo minha vida normal, aí via um paparazzi e tirava o braço", contou. A situação só mudaria em 2018 quando, no Dia dos Namorados, a atriz decidiu tornar pública sua relação com a percussionista por meio das redes sociais.