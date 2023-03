Rita Lee e Roberto de Carvalho estão juntos há quase 50 anos: são parceiros na vida e na arte

Desde 2012, quando se aposentou dos palcos, Rita Lee vive com Roberto de Carvalho no interior de São Paulo, bem longe do agito da cidade grande. Em entrevista, a cantora já afirmou: “Agora, vivo a velhice que sempre sonhei. Morar no mato cercada de plantas e bichos, na companhia de Roberto, meu namorado há quase 50 anos”.