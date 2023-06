Mel Maia lamenta situação desagradável com fãs na porta da Globo: "É o meu trabalho"

Mel Maia lamentou uma situação desagradável e desabafou após ter sido ofendida na porta dos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, quando já estava atrasada para as gravações como Guiga de "Vai na Fé". De acordo com a atriz, um grupo de fãs aguardava para tirar fotos no local, mas não pode atendê-los dessa vez, sendo chamada de "ridícula".