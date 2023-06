Jessie J mostra barriga real após dar à luz o 1º filho e reflete: "Comemore seu novo corpo"

Em seguida, ela aconselhou que outras mães ressaltem para as pessoas próximas sobre o momento ser de recuperação, e elogiou as mudanças que acontecem. “Celebre seu novo corpo, ele PRECISOU mudar. Ele será maior e menor em diferentes lugares. É LINDO e NATURAL. Ignore os sussurros de algumas pessoas que dizem que você não deveria estar assim após certo tempo. É 2023, as pessoas precisam se conter. É sua jornada. Seu tempo e SEU corpo”, comentou.